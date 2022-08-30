Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 35 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 4 ayrı bölgede yaptığı araştırmada 9 araçta Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H, E.Ö.Y. ve Ö.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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