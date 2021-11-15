Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus'ta asayiş denetimlerinde aranan 44 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-28 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalanırken, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 68 fişek, 190,4 gram uyuşturucu madde, 595 uyuşturucu hap, 226 bin 757 makaron ve 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 5 bin 675 araç kontrol edilirken 29 araç trafikten men edildi ve 427 araç sürücüsüne 357 bin 985 lira cezai işlem uygulandı.
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