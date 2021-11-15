Kaman Gençlik Merkezi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Dilan Şahin, 20 kursiyere bağlama eğitimi veriyor.

Katılımcıların bağlama eğitiminde çok istekli olduğunu ve heyecanla kursa geldiklerini söyleyen Şahin, "Amacımız yetenekli gençleri yetiştirmek. Neşet Ertaş gibi başarılı olmayı hayal ediyorlar. Bağlama ve türküye hevesli olan diğer yetenekli çocukları ve gençleri de kursumuza bekliyoruz. Kursta gitar eğitimi de veriliyor" dedi.





10 yaşındaki Egemen Başeğmez, Neşet Ertaş gibi bağlama çalmayı hedeflediğini ve türkü dinleyerek büyüdüğünü söyledi."Türkü dinlemeyi sevdiğim için bağlama çalmaya 7-8 yaşlarında başladım. Okul yoğunluğundan dolayı bağlama derslerime bir süre ara vermiştim. TRT’de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde çalan türküleri dinleyince eğitime tekrar başladım. Burada benim gibi arkadaşlarım var ve onlarla bağlama eğitimi alıyoruz" dedi.