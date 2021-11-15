Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada 42,90 gram esrar, 36 sentetik ecza hap, 1,28 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.S'nin işlemleri sürüyor.