Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Parkı'nda doğum sezonu, dünyaya gözlerini yeni açan geyik ve ceylan yavruları ile sona erdi.

Dünyaya gelen 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik Tarsus Doğa Parkı'nın yeni sakinleri oldu.

Yavru ceylan ve geyiklerin bakımları ekipler tarafından özenle yapılıyor.

8 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açan Tarsus Doğa Parkı'nda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Doğa Parkı’nda yeni yavruları ve diğer türleri görmek isteyen vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartı ile kabul edildiği bildirildi.