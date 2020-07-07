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İnegöl'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Kurşunlu Mahallesi'nde jandarma ekiplerince şüphe üzerine 16 ND 5878 plakalı araç durduruldu.
Araçta bulunan E.A. (29), A.B. (19) ve S.Ü'nün (40) üst aramasında yaklaşık 10 gram kubar esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Söz konusu 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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