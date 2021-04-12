Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla Talas ilçesi, beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle bilinen ilçede, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Camii, Han Camii, Gölbaşı Meydanı gibi tarihi dokuya sahip alanlardaki kar güzelliği, ilgi çekti.

Ali Dağı 360 Sosyal Tesisi ile şehir içindeki park ve bahçeler ile kırsal yerleşim yerlerinde kar manzaraları, ilçe sakinlerince de fotoğraflandı.