Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 4 kat artan ve 78 metreküp/saniyeye yükselen nehir için DSİ, sarı ikaz durumuna geçmişti.

Yağışların durması sonrası nehrin su seviyesi düşmeye başladı. Debi saniyede 48 metreküp akış olarak ölçüldü.

Nehirdeki ikaz durumu normal düzeye çekildi.