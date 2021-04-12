Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yağışla ağaçlar, bitkiler, binalar ile araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışının ardından güneşin açmasıyla Hançerli düzündeki çayırlık alandaki açan çiğdemler karlı dağlarla güzel görüntü oluşturdu.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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