İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi'nin organizasyonuyla ramazan ayı dolayısıyla toplanan gıda malzemelerini taşıyan tırlar için Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanında uğurlama programı düzenlendi.

İl Müftüsü Şaban Kondi, etkinlikteki konuşmasında, ramazan ayının tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Ramazan ayının, paylaşma, rahmet ve kardeşlik dönemi olduğunu vurgulayan Kondi, Türkiye'nin her zaman mazlum ve mağdurların yanında olduğunu söyledi.

Kondi, hayırsever vatandaşların destekleriyle gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlandığını belirterek, "İdlib ve Azez'deki mazlum ve mağdur kardeşlerimize 11 tır yardım göndereceğiz. Yardım konvoylarının oraya gönderilmesi için destek veren hayır sahiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından gıda malzemelerinin olduğu kolileri taşıyan tırlar, İdlib ve Azez kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Programa, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bazı sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıfların temsilcileri katıldı.