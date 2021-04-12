E.T. idaresindeki otomobil Batı Çevre Yolu'nda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, polis ekiplerince yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.