Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de besicileri sahte çeklerle dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde besicileri sahte çeklerle dolandırdıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Kocael'nde alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'dan kente gelen şüphelilerin besicilik yapan kişileri sahte çeklerle dolandırdığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Gebze ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.M, Y.K. ve S.D'yi yakaladı.
Adreste yapılan aramada 41 küçükbaş hayvan, dolandırıcılıkta kullanılan sahte çek, büyükbaş hayvanlara ait 12 kulak küpesi ve hayvanların sevkinde kullanılan araç ele geçirildi.
Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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