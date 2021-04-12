Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kablo hırsızlığı: 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Kızılcaören Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan arama ve kontrollerde değişik ebat ve uzunlukta yaklaşık 2 ton kesik kablo, iki kalorifer peteği ile kablo kesme aletleri ele geçirildi.
Kamyonetteki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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