İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Kızılcaören Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde değişik ebat ve uzunlukta yaklaşık 2 ton kesik kablo, iki kalorifer peteği ile kablo kesme aletleri ele geçirildi.

Kamyonetteki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.