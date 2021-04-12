Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.
Heyiketeği Mahallesi'nde bir kedi, köpeğin kovalaması sonrasında telefon direğine çıktı.
Kedinin direkten inemediğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Darende İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, merdiven yardımıyla kurtardığı kediyi salıverdi.
Bu arada, kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: İtfaiye
Son Haberler
- 17:03
- 16:48
- 16:34
- 16:45
- 16:32
Sıradaki Haber
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz