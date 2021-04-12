İlçe merkezinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerini sürdüren Abana Emniyet Amirliği ekipleri, bir ikamette çok sayıda kişinin toplandığının belirlenmesi üzerine söz konusu adreste inceleme yaptı.

Ekipler, Hıfzısıhha Kurulunca yasaklanmasına rağmen aynı adreste bir araya geldiklerini tespit ettikleri kişilerden, evin dışına çıkmalarını istedi.

Şahıslar hakkında işlem yapan ekipler, "1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu" kapsamında 10 kişiye bin 200'er liradan toplam 12 bin lira para cezası uyguladı.

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