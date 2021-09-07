Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suşehri'nde jandarma ekipleri köy okullarını Covid-19 tedbirleri kapsamında denetledi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde köy okullarını ve servis araçlarını Covid-19 tedbirleri kapsamında denetleyen jandarma ekipleri, okulların genel çevre temizliğini de yaparak öğrencilere hediye verdi.
Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni eğitim yılında ilçe merkezine bağlı Aşağısarıca Köyü Şehit Bayram Yüce Ortaokulu, Esenyaka Şehit Sezai Seven Ortaokulu, Çataloluk, Gözköy, Aksu, Yaygınsöğüt ve Güngören ilkokullarını ziyaret etti.
Covid-19 tedbirleri kapsamında güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik okullarda sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, okul çevrelerinde ise temizlik çalışması yürüttü.
Okul servis araçlarını da denetleyen jandarma personeli, eğitim-öğretime yeni başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Etiketler: Sivas Jandarma Genel Komutanlığı Yüz Yüze Eğitim
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