Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de kaçak inşa edilen fabrika binası yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaçak yapıldığı belirlenen fabrikanın yıkımı gerçekleştirildi.
Şipali Mahallesi'nde bulunan tesis için 2 sene önce mahkemece yıkım kararı verildi.
Belirlenen süreye rağmen fabrika sahibinin yıkımı gerçekleştirmemesi üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Daha önce iş yeri çalışanlarının tepki göstermesi nedeniyle jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.
Bina, ekiplerin çalışmalarının ardından yıkıldı.
Etiketler: Bursa
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