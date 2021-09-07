Kaymakam Öztürk, sınıfları tek tek gezerek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Okul müdürü Osman Alataş'tan çalışmalar ve salgın tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.

Öztürk, "Eğitim toplumların geleceğinin güvencesi, teknolojik yarışın hızla devam ettiği dünyada gelişmeyi, refahı sağlayacak en etkin araçtır. Kovid-19 her alanı etkilediği gibi eğitimi de etkiledi. Ama devletimizin aldığı tedbirlerle önce uzaktan şimdi ise hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim ile yeni bir sürece giriyoruz. 2021- 2022 yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Kaymakam Öztürk'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral ve Şube Müdürü Ensari Bulun da eşlik etti.