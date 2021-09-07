Esenyamaç İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın da katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Solak, ilçede yaşanan selde 60'a yakın evin hasar gördüğünü ve bazı ailelerin çadırlarda yaşadığını söyledi.

Eğitim öğretim yılının açılışını söz konusu mahallede yapmak istediklerini belirten Solak, "Hayatın normale döndüğünü görelim, hissedelim dedik. Çoğu öğrencimiz okula gelmiş. Esenyamaç mahallemizde konteyner kent kurulacak, daha sonra kalıcı konutlar yapılacak. Uzun bir süreç var önümüzde. Yine hep beraber olacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun." diye konuştu.

Ardından sınıfları gezen Solak, sohbet ettiği öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.