Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan’daki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü
Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde etkili olan yağışlarda Kas kentinde 100’den fazla ev yıkıldı, 8 kişi sular atında kalarak hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, 15 Temmuz'da etkili olan yağmurun yol açtığı sele kapılarak 4’ü ülke içinde göç edenlerden olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi.
Baytari A ve Baytari C sığınmacı kamplarındaki 100’den fazla evin yıkıldığını belirten yerel yetkililer, patates tarlalarını vuran taşkınlar sebebiyle mahsullerde büyük zarar olduğunu kaydetti.
Yetkililer, insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yaptı.
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