Ulusal basındaki haberlere göre, 15 Temmuz'da etkili olan yağmurun yol açtığı sele kapılarak 4’ü ülke içinde göç edenlerden olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi.

Baytari A ve Baytari C sığınmacı kamplarındaki 100’den fazla evin yıkıldığını belirten yerel yetkililer, patates tarlalarını vuran taşkınlar sebebiyle mahsullerde büyük zarar olduğunu kaydetti.

Yetkililer, insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yaptı.