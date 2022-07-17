Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son depremler... Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 10,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen depremden yaklaşık 1 dakika sonra 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.
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