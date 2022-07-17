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MEB, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları Bakanlığın internet sitesinde paylaştı.

Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

Bakan Özer: Adaylarımıza başarılar diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7 televizyonunun canlı yayınında öğretmen atamasıyla ilgili konuştu.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan eylül ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilişkin soru üzerine, atama takviminin yayımlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 20 yılda eğitim konusunda ciddi fedakarlık yapıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Okul öncesi, mesleki eğitim, matematik, özel eğitim ile diğer branşlara önem veriyoruz. 99 alanda öğretmen alımı yapacağız. Öğretmen alımında en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Okul öncesi eğitimde seferberlik başlattık. 7 bin 503 okul öncesi, 2 bin 223 sınıf, 1250 özel eğitim öğretmeni, 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi, 1004 adet de ilköğretim matematik öğretmeni alacağız. İlk 5 bu şekilde. Adaylarımıza başarılar diliyorum."

"Yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz"

İstanbul'un öğrenci sayısı en fazla il olması bakımından, buradaki okul yatırımlarına ve öğretmen atamalarına ayrıca önem verdiklerini belirten Özer, "Son iki atamada 10 bin öğretmeni İstanbul'a verdik. Bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un çok daha güçlü olmasını istiyoruz. Okul öncesinde de ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 3 bin yeni anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'a vereceğiz." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Özer, 3 bin yeni okulun ihale sürecinin tamamlandığını kaydetti.