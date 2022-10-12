Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medya verilerini sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de vatandaşların sosyal medya hesaplarına ait verileri 3. şahıslara sattıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Antalya, Hatay, Kastamonu ve Bartın'daki 1028 vatandaşın sosyal medya hesaplarına ait verileri başkalarına sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik "Erciyes Kapanı" operasyonu düzenledi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sosyal Medya
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