Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlardan tehditle para topladıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçedeki bazı vatandaşların, kendilerinden tehditle para alındığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin 200 lira ile bıçak ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kastamonu
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