Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in kaleme aldığı, Leyla Özgüler Kalender'in çevirdiği tiyatro eseri, Gökçe Yurtsal tarafından yönetilecek.

İki perdede sahnelenecek oyunda Niyazi Mert Kurt "Peter", İsmail Sabri Memiş "Jon" ve Şükrü Gürel "Chris" rollerini canlandıracak.

19 Ekim'de sahnelenecek

İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten ve müziklerini Akın Sevgör yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 19 Ekim saat 20.00'de sahnelenecek oyunda "üç kafadarın" bir araya gelerek, Shakespeare'in bütün oyunlarını birlikte oynama çabası anlatılıyor.