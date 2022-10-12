Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Shakespeare'in Bütün Oyunları" Antalya'da sahnelenecek
Antalya Devlet Tiyatrosunca hazırlanan "Shakespeare'in Bütün Oyunları" adlı gösterinin prömiyeri 19 Ekim'de sahnelenecek.
Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in kaleme aldığı, Leyla Özgüler Kalender'in çevirdiği tiyatro eseri, Gökçe Yurtsal tarafından yönetilecek.
İki perdede sahnelenecek oyunda Niyazi Mert Kurt "Peter", İsmail Sabri Memiş "Jon" ve Şükrü Gürel "Chris" rollerini canlandıracak.
19 Ekim'de sahnelenecek
İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten ve müziklerini Akın Sevgör yaptı.
Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 19 Ekim saat 20.00'de sahnelenecek oyunda "üç kafadarın" bir araya gelerek, Shakespeare'in bütün oyunlarını birlikte oynama çabası anlatılıyor.
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