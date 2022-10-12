Kamışlı Mahallesi'nde akrabalarına misafirliğe gelen kişi, evin önünde bıraktığı otomobilinden bir şey almak için geldiğinde aracının camının kırıldığını fark etti.

Yaptığı kontrolde koltuğun altına sakladığı 120 gram altın ile 5 bin 300 liranın çalındığını gören araç sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Detaylı takip ve tahkikat sonucu yakalanan şüpheliler E.A. ve İ.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.