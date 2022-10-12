Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alının 2 şüpheli tutuklandı.
Kamışlı Mahallesi'nde akrabalarına misafirliğe gelen kişi, evin önünde bıraktığı otomobilinden bir şey almak için geldiğinde aracının camının kırıldığını fark etti.
Yaptığı kontrolde koltuğun altına sakladığı 120 gram altın ile 5 bin 300 liranın çalındığını gören araç sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Detaylı takip ve tahkikat sonucu yakalanan şüpheliler E.A. ve İ.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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