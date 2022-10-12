Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan motosikletli trafik kazasında yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi Dericiler Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü B.Y kaçmaya başladı.
Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacının ardından Fatoş Tımarı Küme evlerinde karşı yönden gelen Ali Dirbisoğlu idaresindeki hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki şüpheli, yaralandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan B.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Motosikletin çevresinde ruhsatsız tabanca ve 225 sentetik hap ele geçirildi.
Etiketler: Manisa Polis Trafik Kazası
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