Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, aranan kişi ve çalıntı araçlara yönelik uygulama yaptı.
Uygulamada, 2 bin 412 kişi sorgulanırken, 1154 araç da kontrol edildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı, 21 araç sürücüsüne ise 10 bin 145 lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: Denetim Afyonkarahisar
Son Haberler
- 10:49
- 10:40
- 10:38
- 10:28
- 10:32
Sıradaki Haber
Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz