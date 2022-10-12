Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan bıldırcın ve 3 kaya güvercini, tedavi edilip doğaya salınacak.
Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde bıldırcın ve 3 kaya güvercini görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.
DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisi söz konusu hayvanları teslim alıp korumaya aldı.
Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşlar, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: Erzurum
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