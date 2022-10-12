Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-Malkara kara yolunda bir kamyon ve bir otomobili durdurdu. Araçlarda Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Düzensiz Göçmenler
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