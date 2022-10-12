Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-Malkara kara yolunda bir kamyon ve bir otomobili durdurdu. Araçlarda Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.