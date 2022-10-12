Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulun 4. kat penceresinden düşerek yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sudenur Ongun, kendi okulu tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördüğü Mehmet Akif Ortaokulunda, 4. kattaki pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı öğrenci kurtarılamadı.
Öğrencinin neden düştüğü araştırılıyor.
Son Haberler
- 10:49
- 10:40
- 10:38
- 10:28
- 10:32
Sıradaki Haber
"Shakespeare'in Bütün Oyunları" Antalya'da sahnelenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz