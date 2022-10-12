15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sudenur Ongun, kendi okulu tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördüğü Mehmet Akif Ortaokulunda, 4. kattaki pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı öğrenci kurtarılamadı.

Öğrencinin neden düştüğü araştırılıyor.