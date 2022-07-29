Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK'ten Ordu'da gösteri uçuşu
[Fotograf: AA]
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK, Ordu'da bugün açılışı gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde gösteri sundu.
Ordu'nun Altınordu ilçesi sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.
[Fotoğraf: AA]
Sahilde toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Gösteriyi ilgiyle takip edenler, alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.
TEKNOFEST, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.
Etiketler: Ordu
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