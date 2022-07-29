Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobiliyle virajı alamadı, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı
Eskişehir’de kullandığı otomobille virajı almakta güçlük çeken bir sürücü, yol kenarında elektrikli bisikletiyle ilerleyen kişiye çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir-Seyitgazi karayolu 3’üncü kilometresinde Seyitgazi istikametinde ilerleyen Zeynep K. kullandığı otomobil ile virajı döndüğü esnada dikkatsizlik sonucu yol kenarında elektrikli bisikletiyle ilerleyen Osman Serdar F.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Osman Serdar F., hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:24
- 16:15
- 16:32
- 16:14
- 16:13
Sıradaki Haber
Balya makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz