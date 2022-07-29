Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balya makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
[Fotograf: İHA]
Kütahya’da biçilen bir tarlada, balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangında 2 dekar alan yandı.
Merkez Tepeköy'de biçilen tarladaki hububat saplarını toplayıp sıkıştırarak balya haline getiren makineden çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu.
Çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yayılmadan söndürülen yangında 2 dekar alan yandı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler yangına karşı teyakkuzda
Hava sıcaklıklarının 40 derecelere ulaştığı, çiftçilerin harman telaşına girdiği şu günlerde Kütahya'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm ilgililer yangın konusunda teyakkuzda bulunuyor.
Yetkililer, harman telaşında olan çiftçilere bu mevsimde en ufak bir kıvılcımın büyük yangınlara sebep olabileceğini hatırlatarak, yangın meydana getirebilecek hal ve hareketlerden uzak durulmasını ve kesinlikle anız yakılmaması konusunda uyardı.
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