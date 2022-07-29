Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta terör operasyonu: 1 tutuklama
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan, eylem ve etkinliklerine katıldığı tespit edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de karar üzerine kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün propagandaya dönüşen eylem ve etkinliklerine de katıldığı tespit edilen G.A, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kars Terör Örgütü
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