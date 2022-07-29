Sezonun 15 Nisan'da kapanmasının ardından teknelerini Akçakoca Limanı'na çeken balıkçılar, sıcak havaya ve yeni av sezonunun açılmasına zaman olmasına rağmen teknelerinde motor bakımı, boyama, cila ve ağ tamiri yapıyor.

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1 Eylül'de açılacak sezonda "Vira Bismillah" diyerek denize açılmak için hazırlıkları tamamlamak isteyen balıkçılar, bu yıl umudunu palamuda bağladı.