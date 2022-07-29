Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği belirtildi.

İş insanı Şermin Kahraman'ın ev sahipliğinde lavanta bahçesinde düzenlenen programda huzurevi sakinlerinin eğlendiği ifade edildi.

Huzurevi sakinleri daha sonra lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, huzurevinde konaklayan büyüklerin her zaman başı tacı olduğunu belirtti.

Büyüklerle buluşarak hatırlarını sormanın manevi olarak en önemli görevlerinden biri olduğunu aktaran Kızılkaya, şunları söyledi:

"Büyüğüne saygıyı ve sevgiyi benimseyen bir kültürümüz var. Bugün de huzurevi sakinlerimizle bir araya gelerek sohbetlerine ve mutluluklarına ortak olduk. Gözlerindeki o neşeyi görmek bizleri sevindirdi. Bulunduğumuz ortam itibarıyla da onlara farklı bir anı yaşatmak istedik. Rabbim hepsine uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin. Bugün, büyüklerimizi bu güzel ve doğal ortamda misafir eden Şermin Kahraman Hanımefendi de ilimizin turizmine katkı sağlamak ve gelişimini güçlendirmek için çok ciddi bir çaba içerisinde. Hem misafirperverliği hem de şehrimize katkılarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

İş insanı Kahraman ise "Farkında mıyız Bilecik?" adı altında kurmuş oldukları grupla önceliklerinin, büyükleri korumak, kollamak ve onlara konforlu bir yaşam oluşturmak olduğunu belirtti.