Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü2nden yapılan açıklamada, 0-250 metre rakıma sahip sahil kesiminde hasadın 14 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Hasadın 250-500 metre rakıma sahip orta kesimde 21 Ağustos ve 500 metre üzeri rakımlı kesimlerde 26 Ağustos'tan itibaren başlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Dalda bulunan fındığın nem oranının yüzde 30'un altına düşmesi, fındık sert kabuğunun yüzde 75 oranında kızarması, danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi, iç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi, sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin yüzde 75 inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlanması gerekir."

Fındık hasadında bunlara dikkat edilmeli

Açıklamada, fındıkta aflatoksinin önlenmesi amacıyla yapılması gerekenler ise şöyle aktarıldı:

"Fındıkta aflatoksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır. Hasat sırasında çeşitler birbiri ile karıştırılmamalıdır. Erkenci çeşitler ile geçici çeşitler ayrı ayrı hasat edilmelidir. Yere dökülen fındık bekletilmeden toplanmalıdır. Toplanan zuruflu fındıklar çuvalda kızışmaya meydan vermeden harmana boşaltılmalıdır. Harmanda ıslak zemin ve toprak üzerine fındık zurufu dökülmemeli, harman zemini kuru olmalı, 10-15 santimetreden kalın serilmemelidir. Yağışlı durumlarda zurufun üzeri örtülmeli, örtü olarak kullanılacak malzemelerin zurufla teması engellenmelidir. Uzun süre zurufun üzeri kapalı tutulmalıdır. Patozlanan fındık derhal kuru harmana serilmedir. Dane fındıklar 3-4 saatte bir karıştırılarak iyice kuruması sağlanmalıdır. Kuruyan iç fındığın nem oranı yüzde 6 dan fazla olmamalıdır. Kurumuş fındıklar sıcak halde çuvallara konulmamalıdır. Kuruyan fındıklar havalanmayı sağlayan jüt ve benzeri çuvallarda zemini tahta olan bir depoda yüksek yığınlar oluşturmadan muhafaza edilmelidir."