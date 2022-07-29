Batman Valisi Ekrem Canalp, sokakların açılışı amacıyla düzenlenen programında, kentin en işlek bulvarı üzerinde bulunan ve zaman içinde işlevselliğini yitiren bu sokakları kente yakışır, temiz ve düzenli hale getirdiklerini söyledi.

Yeniden düzenlenen sokaklara çevreci bir anlayışla Kekik, Susam ve Lavanta isimleri verildiğini aktaran Canalp, sokak sağlıklaştırma projelerinin devam edeceğini belirtterek, şöyle konuştu:

"Sokaklar bulunduğu yerin gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzını, sosyal yapısını, ekonomik durumunu, kültürünü, teknolojisini ve mimarisini bugüne taşıyan, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran tarihi belge niteliğindedirler. Batman Belediyemiz tarafından yapılan araştırma sonucunda, fiziksel sorunlar yaşandığı tespit edilen üç sokakta kentsel peyzaj odaklı sokak sağlıklaştırma projeleri yapıldı. Vatandaşlarımız tarafından yoğun kullanılan sokakların kente yakışır, temiz, düzenli ve diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amaçlandı. Bundan sonra da şehrimizin diğer lokasyonlarında bu gibi çalışmaları sürdüreceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İYİ Parti İl Başkanı Kısmet Çelik, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.