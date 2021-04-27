İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı denetim ve kontrollerde restoran bölümünde 2 masa etrafında okey oynadığını tespit etti.

Polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurul kararlarına uymayan 9 kişiye maske takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 854'er liradan 7 bin 686 lira, iş yeri sahibine ise 3 bin 469 lira ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu.

İş yeri çalışanı olan kişilerin ifadelerinde, temizlik yaptıktan sonra zaman geçirmek için okey oynadıklarını söyledikleri öğrenildi.