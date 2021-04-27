Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta lokantada okey oynayanlara 7 bin 686 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir lokantada okey oynarken yakalanan 9 kişiye 7 bin 686 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı denetim ve kontrollerde restoran bölümünde 2 masa etrafında okey oynadığını tespit etti.
Polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurul kararlarına uymayan 9 kişiye maske takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 854'er liradan 7 bin 686 lira, iş yeri sahibine ise 3 bin 469 lira ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu.
İş yeri çalışanı olan kişilerin ifadelerinde, temizlik yaptıktan sonra zaman geçirmek için okey oynadıklarını söyledikleri öğrenildi.
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