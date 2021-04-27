Çevrim içi gerçekleştirilecek serinin ilk konuğu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Hilmi Demir oldu.

Programda Yunus Emre ve felsefesinin birleştirici temalarını dinleyicilerle paylaşan Dr. Mehmet Hilmi Demir, Yunus Emre’nin sadece Türk edebiyatında önemli bir şair değil, aynı zamanda Türk toplumunun yaşam biçimi üzerinde büyük etkisi olan bir düşünür olduğunu söyledi. Dr. Demir, yaptığı sunumda, Yunus Emre’nin felsefesini ve hümanist bakışı açısını detaylandırdığı tema ve motiflerle katılımcılara anlattı.

"Güzel olan evrensel varlığı kabul eder"

Dr. Demir, Yunus Emre’nin hayata ve insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin düşüncelerinin birkaç temel bileşenine değindi. Kişinin nereden gelirse gelsin ya da kim olursa olsun temelde insan olduğuna ve bu nedenle saygıya, dostluğa ve sevgiye layık olduğunu söyleyen, Dr. Demir şöyle konuştu:

"Yunus’a göre güzelliğin kusursuz ve bütün olmak, sade olmak ve çokluk içinde birliği içermek şeklinde üç temel bileşeni vardır. Güzel olan evrensel varlığı kabul eder ve bu sebeple de güzel olan iyidir. Varlığı olumlayan her şeyin güzel olduğunu, dolayısıyla insan da güzeldir."

Katılımcılardan birinin Yunus Emre'nin tasavvuf ve İslam dışında nasıl bir etkisi olduğu ile ilgili soruya Dr. Demir, Yunus Emre’nin eserinin belli bir evrenselliği olduğunu, bu nedenle her inançtan insana hitap ettiği şeklinde cevap verdi. Kültürlerarası iletişimin, diğer dini geçmişlere sahip insanlara da saygı duymanın bir yolu olarak önemini vurguladı.

Yunus Emre’ye ithafen gerçekleştirilen konuşma serisinin bir sonraki konuğu 3 Mayıs 2021’de, Prof. Dr. Bilal Kuşpınar olacak.