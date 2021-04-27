Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli'de iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye 65 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, iş yerinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 65 bin 146 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere 'koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek', 'maske takmamak', 'sosyal mesafeye uymamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçlarından toplam 65 bin 146 lira ceza kesildi.
1 kişi hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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