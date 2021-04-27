Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobilinde tarihi eser bulunan sürücü gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser bulundu. Sürücü gözaltına alındı, objelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topboğazı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobili şüphe üzerine durdurup aradı.
Ekipler, otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 2 altın küpe, altın bilezik ve sikke, 6 bronz kandil, 3 bronz mühür, 8 gümüş sikke ve bazı objeler ele geçirdi.
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objelere el konuldu, sürücü S.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
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