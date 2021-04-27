İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topboğazı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobili şüphe üzerine durdurup aradı.

Ekipler, otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 2 altın küpe, altın bilezik ve sikke, 6 bronz kandil, 3 bronz mühür, 8 gümüş sikke ve bazı objeler ele geçirdi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objelere el konuldu, sürücü S.A. gözaltına alındı.