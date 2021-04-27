Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 55 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 55 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 55 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 12:43
- 12:53
- 12:44
- 12:57
- 12:18
Sıradaki Haber
Kütahya’da kumar oynayanlara 59 bin TL ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz