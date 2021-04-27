Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de oto tamirhanesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ataşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.
İçerenköy Mahallesi Bostancı Oto Sanayi Sitesi Leylak Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde yangın çıkması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tamirhanede bulunan ve dumandan etkilenen kişiye, ambulansta müdahale edildi.
Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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