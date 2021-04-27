Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin bahçesinde 174 kök Hint keneviri bitkisi ile 115 litre kaçak içki ele geçirildi.
Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akçalı Mahallesinde ikamet eden C.G. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ektiği bilgisi üzerine arama yapıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı aramada evin bahçesinde boyları 30 ile 80 cm arasında değişen 174 kök Hint keneviri bitkisi ile 115 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli C.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak İçki Kaçakçılık Uyuşturucu
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