Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çakırbeyli Mahallesi'nde İsa K.'nın kullandığı otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araçtaki Mustafa C. ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:43
- 12:53
- 12:44
- 12:57
- 12:18
Sıradaki Haber
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz