Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun’un Çamoluk ilçesinde seyir halindeki otomobil uçuruma yuvarlandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova istikametinden Gümüşhane'nin Şiran ilçesi istikametine giden Asuman K. kontrolündeki otomobil, Çamoluk ilçesine bağlı Gücer köyü mevkisinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
Meydana gelen trafik kazasında sürücü Asuman K. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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