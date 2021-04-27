Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında ve çantalarında 96 bin uyuşturucu hap ile 8 bin ABD doları ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Polis ekipleri, araçtaki 2 şüphelinin yanı sıra uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 4 zanlıdan 3'ünün kamu görevlisi olduğu tespit edildi.