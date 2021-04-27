Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 96 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında ve çantalarında 96 bin uyuşturucu hap ile 8 bin ABD doları ve ruhsatsız tabanca bulundu.
Polis ekipleri, araçtaki 2 şüphelinin yanı sıra uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
Emniyete götürülen 4 zanlıdan 3'ünün kamu görevlisi olduğu tespit edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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