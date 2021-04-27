Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savcılı Mahallesi'nde durdurdukları araçta arama yaptı.
Araçta ruhsatsız tabanca, tüfek, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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